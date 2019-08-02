Кишинёв, , 23:58 — REGNUM

Генпрокуратура Молдавии будет расследовать тайную сделку о продаже акций ряда молдавских банков, которую провели в 2011 году экс-лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон, который отбывает в молдавской тюрьме 25-летний срок за мошенничество, передает ИА REGNUM.

В требованием расследовать сделку в Генпрокуратуру обратился председатель парламентской комиссии по расследованию кражи 1 млрд евро из банков Александр Слусарь. Он считает, что речь может идти об отмывании денег и неуплате налогов. А следственной комиссии о сделке рассказал сам Платон. Он уверен, что по этому эпизоду Плахотнюка можно привлечь к ответственности, поскольку это был один из эпизодов крупнейшей банковской кражи в Молдавии.

Плахотнюк, напомним, после нескольких лет безраздельной власти в Молдавии, в июне 2019 года был отстранен от власти и покинул Молдавию.