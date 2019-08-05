Москва, , 14:21 — REGNUM

Россия не видит оснований для пересмотра военной доктрины после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 5 августа на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, военная доктрина — фундаментальный документ, с предельно выверенными формулировками, которые не должны все время рихтоваться и меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств.

«Конечно, любой документ со временем требует обзора, в каких-то аспектах уточнения, но в связи с конкретно ситуацией вокруг ДРСМД я таких оснований не вижу», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил разработать меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями. Вместе с тем США уже готовятся в ближайшее время начать испытания собственных ракет средней дальности.

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