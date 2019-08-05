Москва, , 12:29 — REGNUM

Россия открыта к возможным договорённостям, касающимся контроля над вооружениями. Об этом заявил 5 августа на брифинге замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что Москва предлагала по меньшей мере прийти к пониманию о моратории на размещение вооружений на территории стран НАТО, который является параллельным российскому. Однако такое предложение не было воспринято.

Напомним, российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. До февраля 2021 года остается в силе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Вашингтон пока не заявлял о намерении продлить его.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков пообещал «балансирующие действия» со стороны Москвы в случае, если США разместят свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. России придется реагировать на гипотетические угрозы, пояснил он.

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