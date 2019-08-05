Москва, , 12:10 — REGNUM

Возможное развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет не останется без ответных шагов со стороны России. Об этом заявил 5 августа на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва намерена парировать угрозы, которые могут возникнуть при размещении в Азии ракет США, за счет «балансирующих действий». Российская сторона, добавил Рябков, будет внимательно следить за происходящим в макрорегионе.

Ответные шаги будут выстраиваться в режиме парирования гипотетических угроз с разных направлений, отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также назвал Соединенные Штаты «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По системе контроля над вооружениями, которая создавалась десятками лет, по вине Вашингтона нанесен тяжелый удар, подчеркнул он.

Читайте также: Новый глава Пентагона поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: США — могильщики ДРСМД