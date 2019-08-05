Минск, , 14:09 — REGNUM

Соглашение, которое предусматривает упрощение визового режима, может быть подписано между Евросоюзом и Белоруссией уже осенью 2019 года. Об этом заявила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

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Дипломат отметила, что точная дата подписания документа ещё не определена, однако на сегодня все переговоры по тексту соглашения уже завершены.

«Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС», — уточнила Викторин в интервью белорусскому агентству БелаПАН, выразив твёрдую уверенность в том, что документ будет подписан.

Глава представительства ЕС также добавила, что для подписания соглашения об упрощении визового режима рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

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Викторин подчеркнула, что, несмотря на некоторые разночтения, за последние годы во взаимодействии Белоруссии и ЕС отмечен реальный прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Совет ЕС принял решение об изменении визового кодекса, который предусматривает увеличение стоимости шенгенских виз до 80 евро со 2 февраля 2020 года. При этом соглашение об упрощении визового режима с ЕС позволит гражданам Белоруссии платить за «шенген» 35 евро.

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