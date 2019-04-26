В МИД Белоруссии обсуждено партнёрство с ЕС

Минск, , 13:26 — REGNUM В Минске 24 — 25 апреля прошло седьмое заседание Координационной группы «Белоруссия-ЕС», в ходе которого обсуждался весь спектр двусторонних отношений. Об этом 25 апреля проинформировала пресс-служба Представительства ЕС в Белоруссии.

«Делегации обсудили состояние дел в отношении Приоритетов партнёрства ЕС и Белоруссии, которые, если будут подписаны, обозначат новый этап взаимодействия между ЕС и Белоруссией и определят будущее сотрудничества на основе общих интересов. ЕС выразил свою приверженность скорейшему завершению переговоров по Приоритетам партнерства ЕС-Белоруссия», — сказано в официальном сообщении.

В ходе переговоров было обсуждена ядерная программа Белоруссии, связанная со строительством БелАЭС в Гродненской области. Традиционно специальная сессия была посвящена правам человека и демократии.

«ЕС принял во внимание расширение сотрудничества Белоруссии в рамках многосторонних форумов и продолжение двустороннего диалога по правам человека и согласился провести следующий Диалог ЕС-Белоруссия по правам человека 18 июня 2019 года в Брюсселе, — отметили в Представительстве Евросоюза. — ЕС вновь подтвердил свое неприятие смертной казни при любых обстоятельствах и рекомендовал Белоруссии ввести мораторий в качестве первого шага к её отмене».

Евросоюз в очередной раз выразил обеспокоенность ситуацией со свободой выражения мнений и собраний в Белоруссии. Кроме того, «ЕС вновь подтвердил, что Белоруссии необходимо провести всестороннюю реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианской комиссии».

В рамках обсуждения инициативы Евросоюза для пяти постсоветских республик «Восточное партнёрство» рассмотрена реализация 20 конкретных задач на период до 2020 года и подготовка к юбилейным мероприятиям партнёров. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества и помощи со стороны ЕС, реализации партнёрства по мобильности. Был отмечен прогресс в переговорах по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.

«ЕС представил свои текущие и запланированные программы финансовой помощи, объем которых с 2016 года увеличился вдвое, примерно до 30 млн. евро в год, — сказано в сообщении. — Делегации обсудили, как усилить воздействие различных инструментов финансовой помощи и как ЕС может поддержать реформы и модернизацию в Белоруссии для того, чтобы обеспечить конкретные результаты для граждан».

Представительство ЕС проинформировало о состоявшейся «на полях» заседания Координационной группы встрече с неназванными белорусскими правозащитниками и представителями гражданского общества, а также с участниками программы «Консультации ЕБРР для малого бизнеса», реализуемой на средства ЕС.

Делегацию ЕС возглавлял Томас Майр-Хартинг, управляющий директор по вопросам Европы и Сердней Азии Европейской службы внешних действий (EEAS). В её составе были представители Еврокомиссии.

Делегацию Белоруссии возглавлял замминистра иностранных дел Олег Кравченко. Она состояла из представителей отраслевых министерств и ведомств.

«Как и ранее, эксперты и представители белорусских неправительственных организаций также принимали участие в некоторых частях встречи», — проинформировало Представительство ЕС в Белоруссии. В сообщении МИД Белоруссии также говорилось об этих неофициальных участниках без уточнений: «В ряде сегментов заседания приняли участие представители отдельных белорусских НПО».

Как выяснилось, анонимные неправительственные организации представляли прозападные русофобские организации, финансируемые ЕС и США. Среди участников встречи были также представители белорусских gongo — псевдообщественных организаций, созданных государством и финансируемых из бюджетных средств.

В частности, под вывеской НПО выступали координатор патронируемой МИД РБ структуры «Минский диалог» Денис Мельянцов, руководитель «Центра европейской трансформации» Андрей Егоров, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (Beroc) Катерина Борнукова, директор Информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский и другие.

Напомним, «Приоритеты партнёрства» с ЕС официальный Минск собирался подписать в 2018 году и даже ранее, однако не согласился с условиями Брюсселя и выдвинул сои неприемлемые условия. Параллельно МИД Белоруссии пытается продвигать идею «Хельсинки-2», концептуально не оформленную и почти неизвестную в Евросоюзе.