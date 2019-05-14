МИД Белоруссии довёл до ЕС плановые показатели

Брюссель, , 12:40 — REGNUM Участницы программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» могли бы активнее участвовать в совместных с ЕС программах. Об этом 13 мая в Брюсселе на межмидовском саммите заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Почему бы, например, к 2030 году не увеличить экспорт стран ВП в ЕС и объем инвестиций ЕС в страны ВП втрое, количество создаваемых ЕС рабочих мест в странах ВП вдвое, реализовать в каждом городе как минимум один проект по энергоэффективности?», — цитирует выступление Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Он также предложил создать в Европейском инвестиционном банке специальное «окно» для проектов «Восточного партнёрства» или специализированный банк ВП, высказался за реализацию крупных инфраструктурных проектов в рамках Плана действий по инвестированию в Трансъевропейскую транспортную сеть, призвал к упрощению условий торговли с ЕС — в том числе и для неассоциированных стран-партнёров.

Кроме того, Макей выступил за устранение искусственных формальностей при пересечении границы с Евросоюзом, призвал к активизации сотрудничества в цифровой сфере, разработке регионального соглашения о защите личных данных и предложил учредить ИТ-школу ВП в Минске.

«В ходе прошедшего в тот же день рабочего ланча для министров иностранных дел стран ВП и стран ЕС от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини состоялось обсуждение вопросов региональной безопасности», — сказано в официальном сообщении.

Руководитель белорусской делегации провел ряд встреч с министрами иностранных дел стран ЕС и ВП, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы взаимодействия Минска и Брюсселя. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, Макей заявил: «Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Европейским союзом. Намерены добиться того, чтобы мы подписали Приоритеты партнерства. К сожалению, не по нашей вине процесс этот пока приостановлен».

В прежние годы Макей неоднократно обещал заключить с Евросоюзом соглашение по упрощению визового режима. Брюссель обусловил подписание документа подписанием соглашения о реадмиссии, которое обяжет Белоруссию принимать обратно проникающих в ЕС нелегальных мигрантов. Еврокомиссар по европейской политике добрососедства и расширения Йоханнес Хан сообщил журналистам: «Думаю, мы в конечном итоге более или менее завершили переговоры по соглашению о реадмиссии. Нам необходимо определить дату и место, где мы его подпишем».

Напомним, МИД Белоруссии не первый год обещает подписать «Приоритеты партнёрства» с ЕС и, в итоге, не выполняет обещания. Под согласие подписать соглашение о реадмиссии Евросоюз выделил официальному Минску щедрое финансирование на строительство центра содержания пойманных нелегальных мигрантов, в котором условия содержания кратно лучше, чем для граждан Белоруссии в следственных изоляторах МВД РБ.