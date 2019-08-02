Москва, 2 августа 2019, 15:42 — REGNUM
Руководитель всероссийского Совета отцов при детском омбудсмене Андрей Коченов считает необходимым усилить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги и массовые беспорядки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя прошедшие и готовящиеся в Москве несанкционированные митинги и пикеты.
Коченов подчеркнул, что участие детей в массовых мероприятиях, тем более таких, «небезопасно само по себе». «Тот, кто втягивает молодёжь в протесты, способен на разные провокации, которые могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни. Эти люди должны нести серьезную ответственность, вплоть до уголовной, а не ту что сегодня существует в виде незначительного штрафа», — считает руководитель Совета отцов.
Особое негодование Коченова вызвал факт использования одним из координаторов митинга малолетнего ребёнка в качестве «живого щита» — видеозапись инцидента ранее опубликовал блогер Илиас Меркури.
Коченов не исключил, что обратится в следственные органы с требованием проверить и дать юридическую оценку запечатлённому на видео факту.
https://twitter.com/imerkouri/status/1156450277869924352
Вместе с тем, Коченов оценил российскую молодёжь как обладающую огромным потенциалом, который необходимо раскрывать и развивать.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги манипуляцией.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту массовых беспорядков и нападения на полицейских на незаконной акции в Москве 27 июля были возбуждены уголовные дела. Пять человек задержаны, произведены первые аресты. У некоторых участников митинга полицией были изъяты холодное оружие и баллончики с газом.