Москва, , 15:42 — REGNUM

Руководитель всероссийского Совета отцов при детском омбудсмене Андрей Коченов считает необходимым усилить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги и массовые беспорядки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя прошедшие и готовящиеся в Москве несанкционированные митинги и пикеты.

«Вновь нашими детьми кто-то манипулирует и использует их в своих грязных целях… Не научив детей созиданию, кто-то их учит уже разрушать», — заявил Коченов, отметив, что участие в митингах детей «вызывают большую озабоченность у всего отцовского сообщества России».

Коченов подчеркнул, что участие детей в массовых мероприятиях, тем более таких, «небезопасно само по себе». «Тот, кто втягивает молодёжь в протесты, способен на разные провокации, которые могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни. Эти люди должны нести серьезную ответственность, вплоть до уголовной, а не ту что сегодня существует в виде незначительного штрафа», — считает руководитель Совета отцов.

«С подрастающим поколением надо работать, воспитывать, передавать положительный опыт взрослых людей. Если этого не будут делать родители и школа, то ими обязательно займутся другие, как сейчас это и происходит», — отметил он.

Особое негодование Коченова вызвал факт использования одним из координаторов митинга малолетнего ребёнка в качестве «живого щита» — видеозапись инцидента ранее опубликовал блогер Илиас Меркури.

«До какой низости может опуститься человек, рожденный мужчиной, но так и не понявший, что значит им быть! Я готов был увидеть все, что угодно, но только не это: взрослый прикрывается младенцем, спасая свою собственную шкуру», — возмутился руководитель Совета отцов.

Коченов не исключил, что обратится в следственные органы с требованием проверить и дать юридическую оценку запечатлённому на видео факту.

https://twitter.com/imerkouri/status/1156450277869924352

Вместе с тем, Коченов оценил российскую молодёжь как обладающую огромным потенциалом, который необходимо раскрывать и развивать.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги манипуляцией.

«Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности — как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? — сказала она . — О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?»

«Уже не раз говорили, оставьте детей в покое», — заявила Анна Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массовых беспорядков и нападения на полицейских на незаконной акции в Москве 27 июля были возбуждены уголовные дела. Пять человек задержаны, произведены первые аресты. У некоторых участников митинга полицией были изъяты холодное оружие и баллончики с газом.