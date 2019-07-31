Москва, 31 июля 2019, 15:13 — REGNUM
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова резко осудила организаторов беспорядков в Москве за вовлечение детей в незаконные митинги. «Уже не раз говорили, оставьте детей в покое», — заявила она журналистам, комментируя прошедшие 27 июля митинги, к участию в которых были привлечены несовершеннолетние.
Детский омбудсмен подчеркнула, что «для любого взрослого, независимо от политических взглядов, дети — это свято, а их безопасность — незыблемая ценность».
При этом Кузнецова отметила, что родители вообще порой не в курсе, что дети участвуют в подобных мероприятиях.
Как сообщает ТАСС, среди задержанных на несанкционированном митинге 27 июля в Москве оказалось около 50 подростков, которые были переданы родителям и отпущены. Всего, по данным столичного ГУ МВД, на митинге были задержаны 1074 человека, из них около 600 — жители других регионов.
Ранее блогер Ильяс Меркури опубликовал видео, на котором один из координаторов действий митингующих использует в качестве «живого щита» чужого младенца — на приведённых кадрах мужчина получает ребёнка из рук другого участника митинга.
https://twitter.com/imerkouri/status/1156450277869924352
Вместе с тем, по данным МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» и три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».