Москва, , 15:13 — REGNUM

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова резко осудила организаторов беспорядков в Москве за вовлечение детей в незаконные митинги. «Уже не раз говорили, оставьте детей в покое», — заявила она журналистам, комментируя прошедшие 27 июля митинги, к участию в которых были привлечены несовершеннолетние.

«Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности — как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?», — возмутилась Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что «для любого взрослого, независимо от политических взглядов, дети — это свято, а их безопасность — незыблемая ценность».

«Наши дети, молодые люди — активные, инициативные, им искренне хочется действовать, участвовать в жизни общества — и это здорово! Но не надо манипуляций. Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, а может и жизни!», — сказала она.

При этом Кузнецова отметила, что родители вообще порой не в курсе, что дети участвуют в подобных мероприятиях.

«В этот раз составили несколько административных протоколов, но сейчас или мы просто смотрим на то, что некоторые используют детей в своих интересах и ждём беды, или все же у организаторов нелегальных политических «флешмобов» проснётся понимание и ответственность хотя бы за детей», — сказала она.

Как сообщает ТАСС, среди задержанных на несанкционированном митинге 27 июля в Москве оказалось около 50 подростков, которые были переданы родителям и отпущены. Всего, по данным столичного ГУ МВД, на митинге были задержаны 1074 человека, из них около 600 — жители других регионов.

Ранее блогер Ильяс Меркури опубликовал видео, на котором один из координаторов действий митингующих использует в качестве «живого щита» чужого младенца — на приведённых кадрах мужчина получает ребёнка из рук другого участника митинга.

https://twitter.com/imerkouri/status/1156450277869924352

Вместе с тем, по данным МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» и три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».