Москва, , 15:09 — REGNUM

Следователи задержали пять человек по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщает 1 августа пресс-служба СКР.

«В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры заключения в виде заключения под стражу.

Читайте также: Глава Крыма сравнил беспорядки в Москве с киевским майданом

Вместе с тем, по данным следствия, к совершению преступлений причастны более 10 человек. Также планируется ряд задержаний граждан, причастных к беспорядкам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в центре Москвы была проведена несанкционированная акция протеста. У Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. СК возбудил по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», а также три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным столичного главка МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

Читайте также: МВД: У участников акции в Москве были ножи, молотки и перцовые баллончики