Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вошел в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Ее новый состав утвержден председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым — сообщает пресс-служба Смольного.

25 июля 2019 года в Москве состоялось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, где Санкт-Петербург представлял председатель комитета по делам Арктики Герман Широков. Комментируя для ИА REGNUM прошедшее заседание и включение Александра Беглова в Госкомиссию, он отметил: «В Санкт-Петербурге сконцентрирован целый комплекс научно-исследовательских учреждений, высокотехнологичных промышленных предприятий и образовательных организаций, уже интегрированных в вопросы освоения Арктики. Учитывая масштаб задач, стоящих перед Госкомиссией, арктический потенциал нашего города может быть использован в полном объеме в программах и проектах по развитию Арктики».

Напомним, что на состоявшемся 25 июля в Москве заседании госкомиссии по развитию Арктики вице-премьер Юрий Трутнев заявил о том, что работа над новой редакцией государственной программы по развитию Арктической зоны Российской Федерации завершится к 1 декабря 2019 года.

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Там же Минвостокразвития доложил о завершении работы над законопроектом о льготах для арктических территорий, а Росатом представил план развития Северного морского пути до 2035 года.

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