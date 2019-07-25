Москва, 25 июля 2019, 18:28 — REGNUM
Новую редакцию государственной программы по развитию Арктической зоны Российской Федерации завершат к 1 декабря 2019 года. Об этом заявил сегодня вице-премьер Юрий Трутнев на состоявшемся в Москве заседании Госкомиссии по развитию Арктики.
«Готовится новая редакция государственной программы развития Арктической зоны. В ней мы посмотрим вопросы, связанные с социальным развитием. Работа над новой госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря», — отметил вице-премьер.
Напомним, что на итоговомзаседании коллегии Минвостокразвития по итогам работы за 2018 год глава ведомства Александр Козлов заявил, чток концу 2019 года министерство должно разработать два документа — основы государственной политики и стратегию развития Арктики.
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Кроме того, многие представители арктических территорий, а такжепредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно заявляли о необходимости принять базовый закон по Арктике
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