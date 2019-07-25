Москва, , 18:28 — REGNUM

Новую редакцию государственной программы по развитию Арктической зоны Российской Федерации завершат к 1 декабря 2019 года. Об этом заявил сегодня вице-премьер Юрий Трутнев на состоявшемся в Москве заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

«Готовится новая редакция государственной программы развития Арктической зоны. В ней мы посмотрим вопросы, связанные с социальным развитием. Работа над новой госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря», — отметил вице-премьер.

Напомним, что на итоговомзаседании коллегии Минвостокразвития по итогам работы за 2018 год глава ведомства Александр Козлов заявил, чток концу 2019 года министерство должно разработать два документа — основы государственной политики и стратегию развития Арктики.

«В первом документе будут содержаться общие подходы и принципы. Во втором непосредственная стратегия, где будут сформулированы очень четкие цели — измеримые и понятные. Стратегия обязана ответить на все вопросы в Арктике, включая социальные. В Арктической зоне проживает 2,5 млн человек… Наша задача добиться повышения качества жизни людей в Арктике. Для этого мы совместно с губернаторами проанализируем, насколько мероприятия, предусмотренные национальными проектами позволяют достичь результатов» ,

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Кроме того, многие представители арктических территорий, а такжепредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно заявляли о необходимости принять базовый закон по Арктике

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