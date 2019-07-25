Москва, , 21:56 — REGNUM

На состоявшемся в Москве заседании Госкомиссии по развитию Арктики Госкорпорация «Росатом» представила проект Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

«В нашем плане есть навигационное, гидрографическое обеспечение, в нашем плане есть ледокольное обеспечение, в нашем плане есть даже космические технологии для знания ледовой обстановки, погодных условий», — охарактеризовал документ зам. генерального директора Росатома — директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

При этом Вячеслав Рукша напомнил собравшимся, что в компетенцию корпорации не входит создание плана развития всей Арктической зоны России (АЗР) и отметил, что он согласован не только со всеми профильными и заинтересованными министерствами, но и правительствами субъектов, входящих в АЗР.

Кроме того, проект прошел публичные экспертные обсуждения с участием ведущих специалистов, деятелей науки, представителей федеральных органов власти, журналистов. Полученные конструктивные замечания и предложения были учтены в итоговой версии проекта, который предусматривает развитие Севморпути в три этапа.

На первом этапе в 2019—2024 годы развитие СМП будет направлено на выполнение майского указа президента страны (предусматривающий обеспечение грузооборота 80 млн тонн) и будет реализовываться в формате проектного управления в рамках федерального проекта «Северный морской путь». В этот же период основные усилия будут направлены на создание инфраструктурных условий и развитие прибрежных территорий СМП.

В течение второго этапа в 2025—2030 годы планируется обеспечить круглогодичное судоходство на всей акватории СМП, а также довести формирование стабильного грузопотока СПГ в объеме не менее 20 млн тонн в направлении рынков Азиатско-Тихоокеанского региона через восточные границы СМП.

На третьем этапе в 2031—2035 годы ставится задача превращения СМП в базовый элемент конкурентоспособного международного и национального морского транспортного коридора, способного обеспечивать любые потребности потребителей транспортно-логистических услуг. В ходе заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики зам. Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев обратил внимание, что при подготовке Плана надо было больше внимания уделить теме развития инфраструктуры для развития Северного морского пути, а не только вопросам строительства и эксплуатации ледоколов.

Напомним, что согласно федеральному закону «Росатом» определен полномочиями единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.