Мюнхен, Германия, , 07:35 — REGNUM

Общественность видела лишь короткие отрывки из видеозаписи встречи бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха Игоря Макарова. Что в действительности происходит на семичасовом видео, рассказывают в своей новой книге немецкие журналисты Бастиан и Фредерик Обермайеры. Они расследуют это дело для газеты Süddeutsche Zeitung.

Книга под названием «Дело Ибицы» («Die Ibiza-Affäre») будет опубликована 22 августа издательством Kiepenheuer & Witsch. В описании книги Бастиан Обермайер пишет, что на 272 страницах читатели узнают, «что Штрахе сказал за семь часов на вилле в Ибице и этому предшествовало». Также журналисты утверждают, что в ходе расследования кто-то пытался взломать их зашифрованный чат.

Напомним, публикация этой видеозаписи в мае 2019 года обернулась отставкой правительства Австрии и крахом «бирюзово-голубой» коалиции. Штрахе ушел с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы. В сентябре в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Австрии возбудила расследование возможного незаконного финансирования трех ведущих политических партий на основании высказываний Штрахе, запечатленных на видео.

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