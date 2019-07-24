Вена, , 05:12 — REGNUM

В уничтожении улик заподозрили сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет «Falter».

К выводу о том, что этот сотрудник собирался уничтожить улики, связанные со скандалом вокруг бывшего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, пришли авторы журналистского расследования газеты «Falter».

Они предположили, что указанный сотрудник избавлялся от улик под видом уничтожения жёстких дисков после отставки правительство во главе с Курцем. При том, что само по себе уничтожение данных с дисков является обычной практикой в ситуации отставки правительства.

В связи со вбросом этой информацией бюро канцлера Австрии Бригитте Бирляйн инициировало внутреннюю проверку. Возможно, окажется, что вместе с жёсткими дисками уничтожены улики по делу Штрахе.

Напомним, Курц был вынужден уйти в отставку из-за скандала с участием Штрахе, который подозревается в коррупции.

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