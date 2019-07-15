Вена, , 13:00 — REGNUM

Известный израильский политтехнолог Таль Зильберштейн отверг обвинения бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца в причастности к скандалу с публикацией видеозаписи встречи австрийских политиков с «племянницей русского олигарха». Свои мысли Зильберштейн изложил в гостевой статье для портала Addendum.org.

Зильберштейн начинает свою статью с упоминания о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже десятилетие пытается демонизировать образ американского инвестора, сторонника открытого общества Джорджа Сороса. Политтехнолог пишет, что австрийский и венгерский политики используют его с Соросом имена для распространения антисемитских идей.

«Для Курца я сейчас то же, что и Сорос для Орбана — воплощение демона. Хотя вряд ли у меня найдется что-то общее с Джорджем Соросом, но мы оба — евреи, оба — иностранцы, и использование наших имен в качестве синонима служит темным целям в обеих странах», — пишет автор.

«Идея сделать меня публичным врагом в контексте скандала на Ибице без каких-либо доказательств, к сожалению, затрагивает глубокие, темные чувства, которые коренятся в некоторых частях общества. (…) Он [Курц] также знает, что я не имею никакого отношения к скандалу на Ибице, но в нескольких интервью он намеренно заявил, что я стою за этим делом. У него было достаточно времени, чтобы извиниться. За это я бы оценил его и посмотрел бы на произошедшее как на ошибку. Но я не услышал извинений», — говорит Зильберштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация в мае 2019 года видеозаписи встречи бывшего лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с «племянницей российского олигарха Игоря Макарова» обернулась отставкой правительства Австрии. Себастьян Курц обвинил в этом Социал-демократическую партию и ее бывшего консультанта Зильберштейна. Курц, по собственным словам, в прошлом уже был жертвой его политтехнологий: команда Зильберштейна пыталась выставить Курца перед избирателями антисемитом.

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