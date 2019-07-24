Москва, , 04:26 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не собирается решать конфликт с Ираном военным путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Немало горячих голов в Вашингтоне, которые хотят решать проблему с Ираном военным путём. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента Трампа», — цитирует его RT.

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Лавров подчеркнул, что также не считает, что Трамп намерен начать военную операцию против Ирана. При этом он добавил, что ряд американских политиков все же думает о начале военного конфликта. По мнению Лаврова, такой сценарий будет наиболее опасным вариантом развития событий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американский президент Дональд Трамп не имеет желания воевать с Ираном. При этом, как считает глава иранского внешнеполитического ведомства, ряд политиков в окружении президента США все же раздумывает о начале военной операции против Ирана.