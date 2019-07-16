Нью-Йорк, США, , 05:25 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не имеет намерений воевать с Ираном, однако этого может желать его ближайшее окружение, заявил глава МИД Исламской Республики Джавад Зариф в интервью телеканалу NBC.

Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране (cc) Mohsen Zare

«Не считаю, что президент Трамп хочет войны. Но я думаю, люди в его окружении были бы не против (начать войну — прим. ИА REGNUM ). Но я не считаю, что им это удастся, потому что, думаю, предусмотрительность возобладает. Люди знают, что Иран — большая, гордая страна. И мы не воспримем военный удар легкомысленно», — заявил он.

Зариф также подчеркнул, что после снятия санкций с Ирана Исламская Республика будет готова к переговорам с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф получил визу на въезд в Соединенные Штаты. Он прибыл в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

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