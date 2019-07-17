Вашингтон, , 03:35 — REGNUM

Соединенные Штаты не собираются менять режим в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп на заседании кабинета министров, сообщает агентство Reuters.

Он заявил, что в разрешении ситуации с Ираном был достигнут «большой прогресс». Трамп подчеркнул, что США не ставят перед собой в качестве цели смену режима в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава МИД Ирана Джавад Зариф предположил, что президент США Дональд Трамп не имеет намерений начинать войну с Исламской Республикой. Однако, по его словам, люди из ближайшего окружения американского президента вполне могут добиваться начала военной операции против Ирана. Зариф отметил, что Тегеран готов сесть за стол переговоров, если Вашингтон снимет санкции.

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