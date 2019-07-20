Берлин, , 20:55 — REGNUM

Власти Германии призывают Иран незамедлительно освободить задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ на странице в соцсети Twitter.

«Германия решительным образом осуждает задержание коммерческих судов… — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Это ещё одна опасная эскалация и без того напряжённой ситуации».

Ранее власти Ирана сообщили, что британский нефтеналивной танкер Stena Impero, нарушивший международные правила судоходства, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.

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