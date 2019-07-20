Тегеран, , 18:11 — REGNUM

Британский танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в Ормузском проливе, не перевозил грузы. Об этом, как передает ISNA, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам, каких либо грузов на борту задержанного танкера не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский нефтеналивной танкер Stena Impero, на борту которого находились 23 человека, был задержан в Ормузском проливе 19 июля. Власти Ирана считают, что команда танкера нарушила международные нормы судоходства.

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