Тегеран, 20 июля 2019, 19:54 — REGNUM
Видеозапись, на которой запечатлен момент задержания иранскими силовиками шедшего под флагом Великобритании нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе, обнародована на портале YouTube.
«Захват иранским спецназом британского танкера», — говорится в сообщении, обнародованном на странице.
На кадрах видно, как иранские катера, окружившие нефтяной танкер, стали преследовать судно. Затем к танкеру подлетел вертолет, из которого группа силовиков высадилась на палубу.
Ранее власти Ирана сообщили, что 19 июля в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан британский нефтеналивной танкер Stena Impero.
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