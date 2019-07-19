Вильнюс, , 11:59 — REGNUM

В Литве задержан бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко. Эту информацию журналистам 19 июля подвердила представитель Генпрокуратуры страны Эляна Мартинонене.

«Факт задержания данного лица, объявленного Интерполом в розыск, подтверждаем», — заявила представитель ведомства.

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Ранее в России Ружечко был объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Его обвиняют по трем статьям УК РФ. Российский бизнесмен был задержан 17 июля в Вильнюсе сотрудниками Интерпола, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщал ИА REGNUM, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

По подозрению в причастности к преступлению были задержаны четыре человека — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, её заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Ещё два человека были объявлены в розыск. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.