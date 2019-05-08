Двое подозреваемых по делу о «грязной» нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Москва, , 07:51 — REGNUM Следственный комитет России объявил в розыск двух подозреваемых по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом во сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

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"Двое подозреваемых находятся в розыске. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления», — сказала Петренко.

Добавим, что в настоящее время в отношении ещё четверых членов организованной преступной группы судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Напомним, расследование уголовного дела ведётся сразу по трём статьям УК РФ — «Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору», «Организация преступного сообщества и участие в нём», а также «Кража».

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Следствие полагает, что шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и её заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, с августа 2018 по апрель 2019 года совершали многократные хищения нефти. Ущерб от их деятельности оценивается как минимум в 1 млн рублей.

Для того чтобы скрыть хищения, весной 2019 года злоумышленники поставили в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в её состав хлорсодержащих соединений.

Затем загрязнённая нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а после этого в систему магистрального трубопровода. В результате восемь резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Поволжье. Начато расследование.

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