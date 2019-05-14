Фигурант дела о «грязной» нефти в «Дружбе» представил свою версию событий

Москва, , 11:54 — REGNUM Частный узел слива нефти в Самарской области не мог быть источником загрязнения нефти хлорорганикой в экспортном трубопроводе «Дружба». Об этом заявил объявленный в розыск бизнесмен Роман Трушев, ранее принадлежавшую которому компанию «Самаратранснефть-терминал» обвиняют в сливе «грязной» нефти в экспортный нефтепровод.

Напомним, ранее российский оператор магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» заявил, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии. По словам представителя компании Игоря Дёмина, в ходе разбирательства удалось установить, что хлорорганику в нефтепровод «Дружба» вбросили через частный «Самаратранснефть-терминал», который обслуживает нескольких производителей.

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Арестованы четверо подозреваемых в диверсии на нефтепроводе «Дружба»

Как утверждает в интервью газете «Коммерсантъ» Трушев, в нефтяных пробах компании «специально нашли» завышенное содержание хлоридов.

«Премьер дал указание за неделю найти виновных, и вот, объявили врагов народа», — заявил он.

Предприниматель отметил, что из 5 млн т в месяц на ЛПДС «Лопатино» за счёт «Нефтеперевалки» формируется всего порядка 35−40 тыс. т. Это количество слишком мало, чтобы нанести серьёзный ущерб. При этом нефть с узла, по словам Трушева, сразу в нефтепровод «Дружба» не попадает, а проходит смешивание в ёмкостном парке «Транснефти» на ЛПДС «Лопатино».

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«По моей информации, большое содержание хлорорганики в апреле было у «Татнефти», но этот факт не проверяется следственными органами», — сказал Трушев.

В связи с этим бизнесмен призвал следователей проверить и терминал «Транснефти — Дружбы».

«Мы хотим, чтобы пошло объективное расследование, чтобы обязательно проверили терминал «Транснефть — Дружбы», чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников», — сказал Трушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». В России было начато расследования дела о «грязной» нефти, в рамках которого 7 мая в Самаре были задержаны четверо подозреваемых. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.

Фигурантами по делу проходят гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, её заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Ещё два человека объявлены в розыск.