Киев, , 10:57 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского режиссёра Олега Сенцова, который был осуждён в России за подготовку теракта.

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«Если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — сказал в эфире телеканала «112 Украина» глава государства.

Украинский лидер также подчеркнул, что Киев будет добиваться освобождения всех граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах. А что касается арестованных за провокации в Керченском проливе украинских моряков, они, по мнению Зеленского, должны быть возвращены не в рамках обмена.

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В Кремле выразили надежду на освобождение Вышинского

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы послужить первым шагом к нормализации отношений между Москвой и Киевом. Позднее Киев озвучил встречное предложение в адрес Москвы — одновременно с Вышинским освободить из-под стражи осуждённого в России за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова.

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