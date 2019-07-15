Москва, , 14:06 — REGNUM

Москва внимательно следит за ситуацией вокруг главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом, — сказал Песков. — Конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу».

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что журналист может быть освобожден из-под ареста уже 15 июля.

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