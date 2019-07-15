Киев, , 11:57 — REGNUM

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которому на Украине грозит 15 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене, может быть освобожден из-под ареста 15 июля. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Кирилл Вышинский Facebook.com Кирилл Вышинский

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«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу, — написала Сарган в Facebook. — Ждём решения суде. Сегодня в 16:15».

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года. Журналисту, которого украинские власти обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене, грозит до 15 лет лишения свободы.

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Сегодня, 15 июля, в Подольском районном суде Киева состоится очередное заседание суда по делу журналиста Вышинского. Его адвокат Андрей Доманский надеется, что мера пресечения в отношении его подзащитного будет изменена и журналист будет выпущен на свободу.

Ранее журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может освободить некоторых политзаключенных, включая Вышинского, под домашний арест для того, чтобы показать процесс подготовки к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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