Киев, , 10:49 — REGNUM

Для того чтобы показать процесс подготовки к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский может даже освободить некоторых политзаключенных под домашний арест. Такое мнение в интервью изданию «ПолитНавигатор» высказал журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба.

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«Будут судебные заседание по Кириллу Вышинскому и Ефремову, и мне кажется, что им поменяют заключение в СИЗО на домашний арест. Потому что Зеленскому нужно как-то готовиться к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и, наверное, нужно показать, что он готовится к этой встрече», — сказал Коцаба.

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Предложение Зеленского провести встречу с российским лидером в присутствии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, главы Белого дома Дональда Трампа, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель журналист украинского телеканала NewsOne считает не совсем адекватным.

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По словам Коцабы, нельзя приглашать на встречу политиков, с которыми «сам пока ещё не встречался и даже не имел телефонного звонка».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня состоялся первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров, которые прошли по инициативе украинской стороны, стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

В пресс-службе украинского лидера заявили, что основной темой обсуждения стало освобождение украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года за провокацию в Керченском проливе.