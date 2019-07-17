Вена, , 14:40 — REGNUM

Прокуратура Австрии подозревает, что источник в министерстве внутренних дел страны информировал правое «Идентаристское движение» о предстоящих обысках весной 2019 года. Об этом 18 июля пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на ответы глав министерств юстиции и внутренних дел Австрии.

«Расследование против неизвестных преступников из-за предполагаемой измены находится на рассмотрении прокуратуры Вены», — заявил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

25 марта Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии провело обыск в доме лидера «Идентаристского движения» Мартина Зеллнера. Позже стало известно, что он был предупрежден о приходе правоохранителей и почистил свой электронный почтовый ящик за час до их визита.

Прокуратура предполагает, что Зеллнер мог получить информацию от кого-то из министерства внутренних дел. Тогда его возглавлял член Австрийской партии свободы Херберт Кикль. Эту партию обвиняли в связях с идентаристами, которых либеральная общественность представляет как правых экстремистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время обысков Зеллнер признал, что получил крупное денежное пожертвование для своей организации от Брентона Тарранта, исполнителя терактов в мечетях Новой Зеландии. Это произошло за год до теракта. Зеллнер утверждает, что не был с ним знаком и лишь поблагодарил отправителя пожертвования через электронную почту.

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