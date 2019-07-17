Вена, , 07:31 — REGNUM

В конце минувшей недели мэр австрийской столицы, социал-демократ Михаэль Людвиг в одном из своих выступлений назвал Австрийскую партию свободы (АПС) «не правыми популистами, а правыми экстремистами». 16 июля это резкое заявление прокомментировал бывший председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе на своей странице в Facebook, назвав его заявление «отвратительным».

«Михаэль Людвиг еще удивится тому, на что способны австрийцы. Клеветать и оскорблять более 1,3 млн избирателей АПС не было хорошей идеей», — написал Штрахе.

К своей публикации он добавил фотографию Людвига, на которой размещена надпись «отвратительно».

Газета Kronen Zeitung пишет, что в офисе мэра в ответ заявили, что он имел в виду только саму партию, а не ее избирателей: «Заявления мэра были ясными и безошибочными».

Как сообщало ИА REGNUM, правая АПС находилась у власти в Австрии с декабря 2017 до середины мая 2019 года в составе «бирюзово-голубой» коалиции. В конце весны правительство ушло в отставку из-за публикации видеозаписи встречи вице-канцлера Штрахе с женщиной, называвшей себя племянницей российского олигарха. АПС занимает третье место по числу избирателей в Австрии. Напомним, в сентябре 2019 года в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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