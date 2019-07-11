Берлин, , 15:51 — REGNUM

Федеральная служба защиты Конституции Германии признала правоэкстремистским «Идентаристское движение Германии», передает канал n-tv 11июля.

В будущем эта организация, в ряды которой входят около 600 активных членов, будет подвергнута наблюдению. Основание для такой оценки движения — правоэкстремистский фон нескольких ее активистов.

«Позиции «Идентаристского движения Германии» не совместимы с основным законом, — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что целью движения является «исключение людей неевропейского происхождения из демократического участия» и дискриминация в отношении них «способом, который ущемляет их человеческое достоинство». Эта организация считает мультикультурализм «уничтожающим культуру».

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной прошли обыски у лидеров «Идентаристского движения Австрии». Их заподозрили в знакомстве с исполнителем террористического акта в двух мечетях Новой Зеландии Брентоном Таррантом. За год до совершения теракта Таррант сделал денежное пожертвование в пользу австрийской организации.

Это движение существует в нескольких европейских странах. Идентаристы позиционируют себя как защитники европейской идентичности и регулярно устраивают демонстрации против действующей миграционной политики властей.