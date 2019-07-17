Москва, , 09:51 — REGNUM

Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, каждый сам принимает решение самостоятельно, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, при принятии подобных решений в расчет берутся прежде всего гуманитарные соображения — именно они предопределили введение упрощенного порядка предоставления жителям Донбасса гражданства России.

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Лавров напомнил, что Киев сделал все, чтобы жители региона были вынуждены находиться в невыносимых условиях: без социальных пособий, пенсий, заработных плат, качественного образования и здравоохранения. Именно поэтому для России стало долгом поддержать людей и позволить решить им свои проблемы.

«Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины, — отметил министр. — Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которым предоставляется право обращаться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Такое право получили, в том числе, жители Луганской и Донецкой Народных Республик.

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