Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Ростов-на-Дону, , 19:29 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской народных республик получили первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации, сообщает 14 июня Интерфакс.

Торжественная церемония выдачи паспортов РФ проводилась в двух временных пунктах на территории Ростовской области. Гражданство России получили 34 жителя Донецкой и 30 жителей Луганской народных республик.

По разным данным, на сегодняшний день подано более 12 тыс. заявлений от жителей ДНР и ЛНР, желающих стать гражданами России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР.

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