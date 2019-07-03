Москва, , 19:18 — REGNUM

Мир, который предлагает украинская власть Донбассу, это мир с виселицами, считает донецкий журналист Руслан Мармазов. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.

По мнению эксперта, президенты Украины не имеют самостоятельности, а управляются из «известного центра»:

«Этому центру, если не будут достигнуты глобальные какие-то договоренности, необходим постоянный очаг военной напряженности под боком у России, это и будет продолжаться. Не важно, какая фамилия будет у президента. Именно поэтому дончане с удовольствием сейчас получают, бегом, стоят в очередях, получают российские паспорта, потому что это хотя бы какая-то надежда на выживание».

«На Украине уже довольно давно стратегическую линию определяет не президент, не большинство, а небольшое, агрессивно настроенное меньшинство», — считает Мармазов.

«Иногда я думаю, а вдруг мы в Донецке не вполне правильно оцениваем Украину, всё-таки прибиты несколькими годами войны, вдруг там не всё так плохо. А сейчас послушаю — нет, действительно плохо. Донецк именно потому и дрейфует в сторону России, иногда быстрее, иногда медленнее, потому что не хочет быть вот с такой вот Украиной», — добавил он

Журналист также прокомментировал заявление Андрея Бондаря, главы Офиса президента Украины, о том, что он не против регионального русского языка на территории Донецкой и Луганской областей, при условии, что эти территории будут украинскими:

«Для меня, как для жителя Донецка, то, что он [Андрей Богдан — прим. ИА REGNUM ] сказал, это одно из самых наглых высказываний, которые я слышал со стороны Киева за последние годы. Они, видите ли, будут разрешать или не разрешать нам говорить. Да вас забыли, ущербных, спросить на каком языке нам разговаривать, думать и спать, сны видеть».

Эксперт отметил, что подобный проект они могут реализовать на «несчастной Украине» для того, чтобы «хотя бы что-то от нее осталось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , 1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которым предоставляется право обращаться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Такое право получили, в том числе, жители ЛНР и ДНР.