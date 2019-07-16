Брюссель, , 20:51 — REGNUM

Европейский парламент на заседании 16 июля утвердил кандидатуру министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии.

В ходе голосования назначение фон дер Ляйен поддержали 383 депутата, 327 высказались «против», ещё 22 воздержались. Ранее её кандидатура была поддержана главами государств и правительств стран Евросоюза на состоявшемся 2 июля саммите в Брюсселе.

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Накануне голосования фон дер Ляйен объявила об уходе с поста главы оборонного ведомства, заявив, что независимо от того, удастся ли ей «завоевать доверие Европейского парламента», намерена «употребить все свои силы на пользу Европы».

Урсула фон дер Ляйен сменит на посту главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, мандат которого истекает 31 октября 2019 года.

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