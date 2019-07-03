3 июля 2019 | Время чтения 4 мин

2 июля в Брюсселе после длительных переговоров лидеры стран-членов ЕС наконец согласовали кандидатуры претендентов на ключевые посты. Главой Еврокомиссии предложено назначить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, главной Центробанка ЕС – нынешнего директора МВФ Кристин Лагард. Если Европарламент поддержит эти предложения, это будет означать усиление влияния Берлина и Парижа и попытку централизации в ЕС.

Сергей Гуркин, , 16:08 — REGNUM

2 июля в Брюсселе после длительных переговоров лидеры стран-членов ЕС наконец согласовали кандидатуры претендентов на четыре ключевых поста в союзе. Главой Еврокомиссии предложено назначить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, главой Центробанка ЕС — нынешнего директора МВФ Кристин Лагард. Европейский совет должен возглавить премьер Бельгии Шарль Мишель, а дипломатию ЕС — глава МИД Испании Жозеп Боррель.

Урсула фон дер Ляйен

Все кандидатуры еще должны быть утверждены Европарламентом. Полной уверенности в том, что это произойдет, нет. Новый состав парламента еще не приступил к работе, бывший правящий блок потерял большинство, а некоторые из представленных кандидатур не пользуются общими симпатиями. Тем не менее предполагается, что после новых переговоров кандидатуры все же будут утверждены.

Почти все внимание европейских журналистов приковано к двум кандидатурам — фон дер Ляйен и Лагард. Мишеля и Борреля упоминают в скобках. Пост главы Европейского совета (объединяющего лидеров стран-членов) не обязательно является значимым, многое зависит от того, кто занимает это кресло. А за внешнюю политику отвечает не только и не столько профильный «верховный представитель».

Урсула фон дер Ляйен (cc) Archive: U.S. Secretary of Defense

Первое, что подчеркивается во всех публикациях — что в руководители Еврокомиссии и ЕЦБ впервые выдвинуты женщины. В России, где Центробанком и Советом Федерации давно руководят женщины (и руководят не потому, что они женщины), это кажется странным. Однако в ЕС ситуация иная, достаточно вспомнить «женские квоты» на выборах в Европарламент. При прочих равных кандидата-женщину проще согласовать, заодно представив как «обновление».

Второе, что бросается в глаза, — география. На два ключевых поста в ЕС будут назначены представители Германии и Франции. Недовольные таким положением вещей говорят, что в ЕС и не пахнет никаким равенством, есть Париж и Берлин и есть все остальные. Высказывания самих кандидатов подтверждают: ставка сделана на «сдвоенный центр» Парижа и Берлина. Они и так реальные лидеры ЕС, но теперь они устали от бесконечных переговоров и согласований и решили упростить себе жизнь.

Кристин Лагард (cc) Adam Tinworth

Из двух этих женщин намного более известна Кристин Лагард. Не с лучшей стороны. Топить Грецию для спасения остальных стран еврозоны начал еще ее предшественник в МВФ, но основная фаза процесса пришлась на правление Лагард. Ее перевод из одной мегаструктуры в другую, из МВФ в ЕЦБ, перевод без предупреждений и без обсуждений, воспринимается оппозиционерами ЕС как доказательство контроля финансовых элит над экономикой, а значит, и политикой союза.

Выдвижение фон дер Ляйен, о которой тоже никто никого не предупреждал, подтверждает этот тезис. В Европарламент она не баллотировалась. В Евросоюзе живут 600 миллионов человек, но за кандидатуру главы Еврокомиссии они не голосуют. Избранные депутаты Европарламента не могут выдвигать кандидатов, все вопросы решают 28 лидеров, многих из которых тоже напрямую не выбирали. Космополитичной рыночной элите так куда проще работать.

Шарль Мишель Kremlin.ru

Биографию Урсулы фон дер Ляйен (после упоминания «голубых кровей» и семерых детей) как правило начинают с фразы «подруга и соратница Ангелы Меркель». Фон дер Ляйен работала во всех правительствах Меркель, начав с семейных вопросов и закончив военными. Канцлер Германии, найдя себе сначала преемницу в партии и правительстве, нашла ее теперь и на уровне ЕС. Можно с чистой совестью уйти на заслуженный отдых.

От фон дер Ляйен никто не слышал экономических программ. С учетом того, какие посты она занимала, это не странно. Но теперь, если главой Еврокомиссии станет далекая от экономики женщина с сильным характером, это означает, что за экономику в ЕС будет отвечать другая женщина с сильным характером, Кристин Лагард. Со всеми вытекающими последствиями: баланс прежде всего, а в результате «реформ» сильные в ЕС становятся сильнее, слабые — зависимее.

Но фон дер Ляйен для назначения главой Еврокомиссии недостаточно было быть женщиной и немкой, поддержанной финансовыми элитами. Еще один необходимый пункт — упомянутый «сильный характер». Евросоюз буксует экономически и становится все менее значимым политически. Требовалось нечто вроде «сильной руки», неудивительно, что обсуждалась кандидатура Меркель. Она от такого предложения уклонилась, но ее место заняла ее подруга.

Жозеп Боррель (cc) Piutus

Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила о желании видеть ЕС более единым и более сильным, говорила о «Соединенных Штатах Европы», о недопустимости национализмов в странах-членах союза. Всячески поддерживает НАТО, имеет репутацию «евроатлантиста», считает НАТО не только военным, но и политическим альянсом — но при этом хочет видеть в Евросоюзе собственный центр силы.

Все это очень мало напоминает изначальный замысел Евросоюза, где все равны, а все решения взаимоприемлемы. В Париже и Берлине давно поняли, что эдак каши не сваришь, придется всех по старинке построить. И вести младших товарищей в светлое будущее, где в экономике всё либерально и транснационально, а в политике, кроме НАТО, есть еще и своя армия в прямом и переносном смыслах слова. И возглавлять этот марш должна, конечно, женщина.

Другой вопрос — согласятся ли с таким подходом младшие марширующие.