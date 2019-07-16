Вашингтон, , 18:16 — REGNUM

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала в отставку с занимаемого поста. Об этом говорится в распространённом 16 июля пресс-релизе МВФ.

Кристин Лагард (cc) World Economic Forum

Как уточняется, решение об отставке Лагард вступит в силу с 12 сентября. Должность главы МВФ она занимает с июля 2011 года.

Напомним, 2 июля главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали кандидатуры на ключевые посты в объединении. Кристин Лагард была выдвинута на пост главы Европейского центрального банка.