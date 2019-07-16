Москва, , 07:51 — REGNUM

Заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост пользователи социальных сетей восприняли иронично.

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«Собака лает — ветер носит. Дешевые популисткие заявления», — написал пользователь Facebook.

По мнению другого интернет-пользователя, сам Турчинов — «хромая утка», а «Нептун» не может быть запущен в широкое производство из-за отсутствия у Украины промышленной базы.

«Кроме того, украинская разработка является модификацией советской ракеты X-35, создававшейся в 1980-х годах, т. е. морально устаревшей», — отмечает Муратов П.

Многие пользователи вообще сомневаются в подобном сценарии.

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«Мечтатель», — написал один из пользователей в Twitter.

Также в сети выразили недоверие по поводу боеспособности ВСУ. Например, многие считают, что обещанные ракеты даже не смогут долететь до назначенной цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью изданию LB.ua бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вновь рассказал, как армия его страны может уничтожить российский Крымский мост через Керченский пролив. По его словам, снести объект в течение нескольких минут могут якобы созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун».

Официальные представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Турчинова, подчеркнула, что подобные высказывания противоречат опыту цивилизации Европы, с которым Украина пытается себя ассоциировать.

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