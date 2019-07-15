Киев, , 16:39 — REGNUM

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вновь рассказал, как армия его страны может уничтожить российский Крымский мост через Керченский пролив. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию LB.ua.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Турчинова, на Украине якобы созданы крылатые ракеты «Нептун» которые могут уничтожать корабли Российской Федерации любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях. Кроме того, Турчинов утверждает, что эти крылатые ракеты могут в течение нескольких минут снести мост через Керченский пролив.

Турчинов напоминает, что Украина для защиты от России в Черном и Азовском морях якобы смогла быстро провести работы по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.

«Комплексное решение этой проблемы (защиты от России с моря — ИА REGNUM ) — мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки», — заявил Турчинов.

Стоит отметить, что Турчинов и ранее неоднократно заявлял о якобы имеющейся у Киева возможности уничтожить Крымский мост и чуть ли ни весь Черноморский флот России.

В РФ эти заявления всегда воспринимали с улыбкой, так как единственное, что может делать украинский военно-промышленный комплекс — это брать старые советские разработки и выдавать их за «новые украинские». На основе этих старых советских разработок создаются макеты систем вооружения, которые возятся по парадам и выставкам, создавая видимость «прогресса» в ВПК.