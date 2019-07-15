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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает телеканал RT.

Цеков отметил, что последние пять лет после государственного переворота власть на Украине совершенно неадекватна.

«В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей», — сказал Цеков.

По всей видимости, заявление Турчинова может быть связано с повышением обороноспособности Крыма, допускает сенатор.

Цеков подчеркнул, что полуостров, как и мост через Керченский пролив, надежно защищены. Даже если Киев решится на атаку, что маловероятно, Крымский мост не пострадает. А вот для Украины это будет иметь самые тяжелые последствия.

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