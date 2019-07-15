Брюссель, , 15:18 — REGNUM

15 июля в Брюсселе пройдет совещание министров иностранных дел государств Европейского союза (ЕС). На повестке совещания — спасение так называемой ядерной сделки с Ираном, тема спасательных операций в Средиземном море и возможные санкции против Турции за буровые работы у побережья Кипра. Об этом сообщает агентство Austria Presse Agentur.

Несмотря на то, что Иран прекратил выполнять ряд условий Совместного всеобъемлющего плана действий, ЕС намерен поддерживать с ним диалог. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что диалог — это «самое важное, что может предложить ЕС».

Шалленберг, как и его коллеги из ЕС, упомянул работу над механизмом платежей Instex для торговли между европейскими странами и Ираном. По его мнению, политика Ирана иногда бывает «не очень полезной». Его принцип «меньше за меньшее», выход из соглашения и обогащение урана — «это политика, которая нам не нужна», подчеркнул дипломат. Представители Великобритании, Германии и Франции призвали Тегеран продолжить выполнять условия ядерной сделки.

«Для нас разрыв ядерного соглашения совершенно неприемлем. (…) Сейчас важно поддерживать диалог и вносить вклад в деэскалацию», — сказал министр по европейским делам Германии Михаэль Рот.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что ЕС должен оказать Ирану экономическую помощь, если Иран выполнит свои обязательства.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези сообщил, что подготовил к совещанию новые предложения о том, как решить проблему нелегальной миграции через Средиземное море.

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Также главы дипломатии обсудят санкционные меры против Турции, начавшей в мае буровые работы на шельфе в 75 км от западного побережья Кипра. Одна из возможных мер — прекращение переговоров с Анкарой о соглашении об авиасообщении, другие — сокращение экономической помощи от ЕС и прекращение кредитования Европейским инвестиционным банком.

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