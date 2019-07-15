Брюссель, , 12:53 — REGNUM

Буровые работы турецкого судна у побережья Кипра является провокацией, заявил 15 июля госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

«Провокация Турции для нас всех неприемлема. Мы здесь находимся на стороне Кипра», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Евросоюзе нашли соответствующую сбалансированную тактику, которая «позволяет держать открытыми все варианты, в том числе и санкции».

«Нашей целью остается мирное объединение всего Кипра», — резюмировал Рот.

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Как сообщало ИА REGNUM, буровое судно под флагом Турции «Фатих» начало буровые работы на море в начале мая в районе, расположенном в 75 км от западного побережья Кипра.

В Анкаре заявили, что эта территория полностью находится в пределах континентального шельфа Турции, которая не признаёт односторонние и незаконные требования относительно исключительной экономической зоны греков-киприотов.

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