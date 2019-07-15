Вена, , 13:47 — REGNUM

Лидер Австрийской народной партии, бывший канцлер Себастьян Курц считает, что Европейский союз (ЕС) должен придерживаться твердого курса в борьбе с нелегальной миграцией через Средиземное море. Об этом говорится в заявлении, отправленном новостному агентству Austria Presse Agentur.

«Европа должна придерживаться курса по борьбе с нелегальной миграцией и внимательно следить за тем, какие сигналы посылаются», — говорится в заявлении Курца.

Бывший канцлер раскритиковал действия капитана судна немецкой неправительственной организации (НПО) Каролы Ракете и призывы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) о проведении большего количества спасательных операций на море.

«Я вижу это иначе, чем УВКБ ООН и некоторые НПО, и останусь при своем мнении. Спасение на море не должно быть связано связано с билетом в Центральную Европу», — подчеркнул австрийский политик.

Курц предлагает отвозить спасенных мигрантов в страны их происхождения либо в безопасные транзитные государства. Он призывает суда НПО не вмешиваться в работу ливийской береговой охраны. Таким образом, по его мнению, у мигрантов не будет стимула отправляться в Европу, и с гибелью людей в море будет покончено.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Курц встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В беседе оба политика сошлись на том, что чем больше открыты границы ЕС, тем больше будет процветать бизнес по нелегальной переправке людей через море.

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