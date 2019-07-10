Анкара, , 11:14 — REGNUM

Власти Турции не намерена отказываться от буровых работах в восточной части Средиземного моря, включая районы в пределах исключительной экономической зоны Кипра, говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве отвергли заявления греческого Кипра и официальных лиц Евросоюза, которые назвали действия Турции незаконными.

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В Анкаре заявили, что Турецкая Республика Северного Кипра в 2011 году выдала разрешение турецкой компании на проведение работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена и дальше проводить разведку месторождений на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра, даже если это потребует защиты турецких вооруженных сил.

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