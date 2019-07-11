Брюссель, , 15:57 — REGNUM

В отношении Турции могут быть введены ограничительные меры со стороны Европейского союза. Соответствующий проект заявления, который планируется обсудить на уровне глав МИД в Брюсселе, подготовил Совет ЕС. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает агентство Reuters. Причина возможных санкций — проведение Анкарой геологоразведочных работ у побережья Кипра.

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«В свете продолжающейся и новой незаконной буровой деятельности Турции ЕС постановляет приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте», — говорится в документе.

Также отмечается, что Евросоюз принял решение «пока не проводить дальнейших встреч в рамках диалога на высоком уровне». Кроме того, следует из проекта заявления, Совет ЕС одобряет предложение Европейской комиссии о сокращении финансовой помощи Турции до вступления в ЕС на 2020 год и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в отношении Турции.

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При этом отмечается, что в случае, если Анкара продолжит геологические работы у побережья Кипра, Евросоюз может ввести и более жесткие санкции в отношении страны.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини пообещала, что блок будет продолжать поддерживать своего самого восточного партнёра, охарактеризовав отправку Анкарой второго бурового судна как «неприемлемую эскалацию».

«Мы вновь призываем турецкие власти воздерживаться от таких действий, действовать в духе добрососедства и уважать суверенитет и суверенные права Республики Кипр в соответствии с международным правом», — заявила Могерини, предупредив, что «Европейский союз отреагирует соответствующим образом и в полной солидарности с Кипром».

Как сообщало ИА REGNUM, буровое судно под флагом Турции «Фатих» начало буровые работы на море 3 мая, в районе, расположенном в 75 километрах от западного побережья острова Кипр. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что эта территория полностью находится в пределах континентального шельфа Турции. Он подчеркнул, что Анкара не признаёт односторонние и незаконные требования относительно исключительной экономической зоны греков-киприотов.

10 июня власти Кипра санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна «Фатих».

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