Магадан, Магаданская область, 12 июля 2019, 06:50 — REGNUM
В ходе рабочей поездки на Колыму министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, побывав на стройплощадке будущего бассейна в Магадане, выяснил, что работы отстают на полгода. Но ответов на вопросы главе Минвостокразвития получить не удалось — мэр города Юрий Гришан на связь не вышел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном возводится в рамках муниципального контракта между департаментом САТЭК мэрии Магадана и КБК «Соцстрой». Стройка отстаёт от графика более чем на полгода. Объяснить причину таких сдвигов по срокам было некому — ни самого мэра, ни руководства департамента САТЭК на стройплощадке не было. Александр Козлов попросил, чтобы его соединили с градоначальником, но дозвониться до Юрия Гришана помощники не смогли», — пишет MagadanMedia.
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Александр Козлов резко высказался по поводу сроков строительства и сказал, что мэр ответит головой:
«Должны все понимать, что мэр головой ответит, если в срок не будут выполнены все работы. Это ответственность мэра. С таким трудом нам дались эти решения, изыскания денег. Есть много других субъектов, у которых есть проекты, есть стройки».
Министр поручил главному федеральному инспектору по Магаданской области Евсею Васильеву запросить подробную информацию у Гришана и разобраться в ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, на Колыму 11 июля прибыли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев, депутаты Государственной Думы. В рамках рабочего визита они побывали на основных предприятиях, осмотрели стройки и обсудили проблемные вопросы региона.