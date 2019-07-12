Магадан, Магаданская область, , 06:50 — REGNUM

В ходе рабочей поездки на Колыму министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, побывав на стройплощадке будущего бассейна в Магадане, выяснил, что работы отстают на полгода. Но ответов на вопросы главе Минвостокразвития получить не удалось — мэр города Юрий Гришан на связь не вышел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном возводится в рамках муниципального контракта между департаментом САТЭК мэрии Магадана и КБК «Соцстрой». Стройка отстаёт от графика более чем на полгода. Объяснить причину таких сдвигов по срокам было некому — ни самого мэра, ни руководства департамента САТЭК на стройплощадке не было. Александр Козлов попросил, чтобы его соединили с градоначальником, но дозвониться до Юрия Гришана помощники не смогли», — пишет MagadanMedia.

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Александр Козлов резко высказался по поводу сроков строительства и сказал, что мэр ответит головой:

«Должны все понимать, что мэр головой ответит, если в срок не будут выполнены все работы. Это ответственность мэра. С таким трудом нам дались эти решения, изыскания денег. Есть много других субъектов, у которых есть проекты, есть стройки».

Министр поручил главному федеральному инспектору по Магаданской области Евсею Васильеву запросить подробную информацию у Гришана и разобраться в ситуации.

Александр Козлов «Мне будьте добры объяснительную мэра, на мое имя, по этом объекту, до конца завтрашнего дня. К объяснительной приложить график строительства, начиная от конкурсных процедур. Кто не выполнил, по какой причине, как наказан, какая ответственность за это. Я буду дальше ходатайствовать, с губернатором разговаривать. Люди ждут, дети ждут бассейн. У кого-то тут яма посреди двора. Денег дали — стройте! По результатам этой записки хочу обращаться в другие надзорные органы».

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыму 11 июля прибыли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев, депутаты Государственной Думы. В рамках рабочего визита они побывали на основных предприятиях, осмотрели стройки и обсудили проблемные вопросы региона.