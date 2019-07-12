Магадан, Магаданская область, , 04:52 — REGNUM

В Магаданскую область 11 июля прибыли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев, депутаты Государственной Думы, отвечающие за региональную политику и проблемы дальневосточников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В рабочей повестке, в том числе — обсуждение с руководством региона и местными депутатами основных проблемных вопросов, круглый стол на тему «Законодательное обеспечение территорий опережающего развития и особых экономических зон на Дальнем Востоке», совещание по состоянию минерально-сырьевой базы Магаданской области и перспектив её дальнейшего развития. Также планируется посещение промышленных предприятий региона.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов и губернатор Колымы Сергей Носов посетили стройплощадку берегоукрепления Портового шоссе в Магадане. Выяснилось, что в сжатые сроки произвели отсыпку береговой линии протяженностью 370 метров.

«Строителям предстоит сделать проезд для обеспечения непрерывного транспортного сообщения, приёма и отправки грузов морским транспортом. Также комплексный проект включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Подрядчику доставили шпунт Ларсена, который используется для строительства пирса. Работы по реконструкции этого объекта закончатся до конца текущего года. К 2021 году берегоукрепление, дорога и полное благоустройство набережной бухты Нагаева должны завершиться», — рассказал Сергей Носов.

Александр Козлов в свою очередь отметил, что программа Минвостокразвития предусматривает финансирование объекта на протяжении трёх лет. На эти цели предусмотрели более 800 млн рублей.

Юрий Трутнев нас поддержал. Деньги выделены по линии Минвостокразвития, и сегодня я хочу проверить, как продвигается работа. Ведь с нашей стороны мы сделали всё возможное: решение принято, лимиты доведены. Теперь работа на месте. И здесь срывы сроков недопустимы». Александр Козлов «В июне прошлого года, во время моего визита в Магадан, губернатор показал эту дорогу. Она же просто в разваленном виде была. Региональный бюджет с ремонтом не справился бы никогда. Поэтому приняли решение, что региону нужно помочь, пока дорога окончательно не рухнула. Это ведь ЧС был бы. Подготовили все расчеты, обоснования и вынесли этот вопрос на правительственную подкомиссию.нас поддержал. Деньги выделены по линии Минвостокразвития, и сегодня я хочу проверить, как продвигается работа. Ведь с нашей стороны мы сделали всё возможное: решение принято, лимиты доведены. Теперь работа на месте. И здесь срывы сроков недопустимы».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что уже отработана система финансирования объекта.

Сергей Носов «Достигнуты соглашения с банками, через которые работает подрядчик, обеспечен контроль расходования денег. Готовы к подходу финансирования. Я думаю, до конца августа подрядчик сможет закончить опорную стенку. Мы можем выйти на то, чтобы площадку сделать в этом году. Важно, чтобы на объекте был установлен паспорт, чтобы горожане знали, кто занимается строительством. Что здесь не просто огорожено, а ведутся строительные работы. И возведение объекта должно проходить под контролем, в том числе, и горожан».

Проинспектировали гости и стройплощадку будущего парка «Маяк». В октябре этого года подрядчики обещают завершить работы по возведению нового рекреационного пространства и в ноябре провести торжественное открытие. Парк разделят на несколько зон: пляжную, детскую и прогулочную, завершением которой станет смотровая площадка с маяком. Парк будет сопряжен экопространством «Новая Скандинавия». Локация включит в себя строительство кафе, гостиничного комплекса и ресторана, а все строения будет гармонично обрамлять лесная зона.

Как сообщало ИА REGNUM, дорога в порт Магадана расположена высоко на краю обрыва, под ней — набережная, которая считается местом отдыха горожан. Угроза разрушения дорожного полотна возникла ещё в 2017 году из-за обрушения части берега и подмыва склона сопки приливными волнами и осадками.

В январе 2019 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сказал, что Колыма получит средства на ремонт портового шоссе.