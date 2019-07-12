Магадан, Магаданская область, 12 июля 2019, 04:52 — REGNUM
В Магаданскую область 11 июля прибыли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев, депутаты Государственной Думы, отвечающие за региональную политику и проблемы дальневосточников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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В рабочей повестке, в том числе — обсуждение с руководством региона и местными депутатами основных проблемных вопросов, круглый стол на тему «Законодательное обеспечение территорий опережающего развития и особых экономических зон на Дальнем Востоке», совещание по состоянию минерально-сырьевой базы Магаданской области и перспектив её дальнейшего развития. Также планируется посещение промышленных предприятий региона.
Глава Минвостокразвития Александр Козлов и губернатор Колымы Сергей Носов посетили стройплощадку берегоукрепления Портового шоссе в Магадане. Выяснилось, что в сжатые сроки произвели отсыпку береговой линии протяженностью 370 метров.
«Строителям предстоит сделать проезд для обеспечения непрерывного транспортного сообщения, приёма и отправки грузов морским транспортом. Также комплексный проект включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Подрядчику доставили шпунт Ларсена, который используется для строительства пирса. Работы по реконструкции этого объекта закончатся до конца текущего года. К 2021 году берегоукрепление, дорога и полное благоустройство набережной бухты Нагаева должны завершиться», — рассказал Сергей Носов.
Александр Козлов в свою очередь отметил, что программа Минвостокразвития предусматривает финансирование объекта на протяжении трёх лет. На эти цели предусмотрели более 800 млн рублей.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что уже отработана система финансирования объекта.
Проинспектировали гости и стройплощадку будущего парка «Маяк». В октябре этого года подрядчики обещают завершить работы по возведению нового рекреационного пространства и в ноябре провести торжественное открытие. Парк разделят на несколько зон: пляжную, детскую и прогулочную, завершением которой станет смотровая площадка с маяком. Парк будет сопряжен экопространством «Новая Скандинавия». Локация включит в себя строительство кафе, гостиничного комплекса и ресторана, а все строения будет гармонично обрамлять лесная зона.
Как сообщало ИА REGNUM, дорога в порт Магадана расположена высоко на краю обрыва, под ней — набережная, которая считается местом отдыха горожан. Угроза разрушения дорожного полотна возникла ещё в 2017 году из-за обрушения части берега и подмыва склона сопки приливными волнами и осадками.
В январе 2019 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сказал, что Колыма получит средства на ремонт портового шоссе.