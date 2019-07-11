Харьков, Украина, , 09:54 — REGNUM

В Харькове снесённый радикалами памятник легендарному советскому военачальнику — маршалу Георгию Жукову вновь установили на прежнее место. Об этом сообщил мэр украинского города Геннадий Кернес.

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Нацизм против народа: о сносе бюста Жукова в Харькове

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — говорится в подписи к фотографиям монумента, которые градоначальник разместил на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/gennadykernes/posts/1856385667797984

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Харькове украинские националисты снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова, установленный у здания Дворца спорта. Полиция пыталась остановить вандалов, однако им удалось сбросить бюст маршала с постамента и водрузить вместо него флаг Украины. Националисты заявили, что действовали в рамках декоммунизации.

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Напомним, это не первый акт вандализма в отношении памятника Жукову в Харькове. Радикалы уже сносили его в 2018 году, мэр города Геннадий Кернес распорядился восстановить его. Такое же обещание вновь установить бюст на прежнее место градоначальник дал и на этот раз.