Харьков, Украина, , 16:01 — REGNUM В Харькове украинские националисты снесли бюст советского полководца, четырежды Героя Советского Моюза маршала Георгия Жукова. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

Бюст маршала Жукова был установлен в Харькове недалеко от Дворца спорта в 1994 году. После государственного переорота украинские националисты добивались переименования станции метро «Маршал Жуков» и проспекта его имени. Сейчас этот проспект носит имя диссидента-эмигранта Петра Григоренко. При этом добиться демонтажа бюста официальными путями националистам не удалось.

В 2018 году националисты опрокинули памятник, но мэр Харькова распорядился вновь установить бюст на постамент.

Сегодня в Харькове проходил съезд местной партии «Доверяй делам». Националисты собрались, чтобы устроить делегатам съезда этой партии «коридор позора». Затем толпа националистов направилась к памятнику и сбросила бюст с постамента.

«Жукову нет места на Украине», — заявил руководитель восточного крыла партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин в эфире телеканала «112 Украина».

Сотрудники национальной полиции пытались усмирить вандалов и пытались воспрепятствовать разгрому памятника. Сделать это им не удалось. Вместо бюста Жукова на постамент был поставлен флаг Украины.

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил, что бюст Жукова опять будет восстановлен на своем месте.